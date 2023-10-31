«Могут навалиться несчастья»: знаменитая ясновидящая предостерегла Игоря Николаева

«Выпьем за любовь!» — именно так называется товарный знак, который зарегистрировал народный артист России, певец и композитор Игорь Николаев.

Теперь под этим названием он сможет продавать не только алкогольные и безалкогольные напитки, но и предоставлять рекламные услуги и даже проводить маркетинговые исследования.



После перенесенной операции на сердце, звезде предстоит период восстановления. Мы спросили ясновидящую Инну Мишину, принесет ли ему успех новое занятие.

По ее мнению, продажа алкоголя может кармически негативно сказаться на состоянии известного композитора.

«Тут такое двоякое чувство. Не все могут себя контролировать и употреблять спиртное в меру. Те, кто болен алкогольной зависимостью, несут в себе негативную программу, что может также негативно отражаться на производителе», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По ее словам, у Николаева может снова прихватить сердце.

«Могут навалиться какие-то несчастья. Он же не рекламирует любовь к детям, к искусству, а решил сделать прямой акцент на алкоголе. Соответственно, это кармически наказываемые вещи», — добавила собеседница.

Более того, у многих алкоголиков есть родственники, которые проклинают спиртное, продолжила провидица.

«Некоторые матери, которые теряют своих сыновей, дочерей, других родственников, начинают винить тех, кто придумал алкоголь. Появляется негативная энергия, которая может отразиться на Игоре Николаеве», — заключила ясновидящая.

Ранее ясновидящая Мишина подготовила гороскоп для всех знаков зодиака на первую неделю ноября.