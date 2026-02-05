«Могут отозвать лицензию!»: новый директор школы и глава района в Саратовской области напугали родителей

В саратовском городе Балашов назрел конфликт вокруг школы № 9, пишет портал «Взгляд-инфо». На общешкольном родительском собрании новый директор учебного учреждения Денис Кособрюхов сообщил о низких показателях качества образования за предыдущий учебный год.

Родители сильно возмутились, так как школа известна своими достижениями и успехами учеников. В защиту учебного заведения выступил, в частности, атаман Николай Подкорытов, подчеркнув вклад школы в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Ситуацию усугубило выступление главы Балашовского района Михаила Захарова, который заявил, что у школы могут отозвать лицензию. При этом он поспешил заверить, что школа продолжит работу. Вскоре чиновник покинул собрание, не ответив на вопросы родителей.

Конфликт разворачивается на фоне уже возбужденного уголовного дела о некачественном питании в этой же школе. Накануне проверка Роспотребнадзора подтвердила нарушения санитарных норм, включая обнаружение бактерий и несоответствие продуктов требованиям безопасности.

Интересно, что изначально вину за проблемы с питанием пытались возложить на бывшего директора Андрея Рыжкова, однако его уволили без предъявления дисциплинарных взысканий.

Ранее сообщалось, что в сибирской школе произошел скандал из-за сборов для бойцов спецоперации.