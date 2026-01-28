«Поднимайте патриотизм из своего кошелька!»: в сибирской школе скандал из-за сборов для бойцов СВО

Суд в Красноярском крае вынес решение по административным делам в отношении двух местных жительниц, конфликт которых на школьном родительском собрании получил публичный резонанс. Поводом для разбирательства стали их высказывания во время обсуждения сбора средств в поддержку военнослужащих, пишет RT .

Инцидент произошел на общем собрании, где одна из присутствующих матерей, чей сын погиб в ходе специальной военной операции, выступила с инициативой сбора помощи для бойцов. По данным, опубликованным в Telegram-канале RT, двое женщин — Юлия Клушина и Татьяна Зинатуллина — выразили несогласие с этой идеей. По версии Юли, бойцы едут «зарабатывать деньги», на которые потом покупают машины, и, по ее словам, «школьные» деньги военным не нужны.

«Поднимайте патриотизм из своего кошелька. Что вы в наш лезете?» — ответили директору школы женщины, по словам одной из очевидец скандала.

После этого одна из участниц разговора, чей сын погиб на СВО, не сдержав слез, вышла из зала.

Что касается несогласных участниц, то, по данным RT, Юлия является безработной, а Татьяна — продавец. Ни у одной из них нет родных, ушедших служить в зону спецоперации. При этом в поселке женщин описали как скандалисток.

После громкого эмоционального обсуждения в школе реплики Татьяны и Юлии обсуждались уже в правовом поле. Согласно материалам дела, слова были расценены как дискредитация российской армии, что послужило основанием для привлечения к административной ответственности. Суд, рассмотрев обстоятельства дела, назначил обеим фигуранткам штраф в размере 15 тысяч рублей каждой. В ходе заседания одна из обвиняемых частично признала свою вину, в то время как другая вину отрицала. Судебное решение вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что журналистка призвала убрать командира «Ахмата» из публичного пространства из-за инцидента с детьми.