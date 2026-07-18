«Могут подойти и сделать замечание»: туристка из Ярославля рассказала, чего нельзя делать в Северной Осетии

Ярославская туристка Анна Камко впервые побывала на Кавказе и поделилась впечатлениями от пятидневной поездки по Северной Осетии, куда она отправилась с 11 по 15 июня. По ее словам, местное общество заметно более традиционное и строгое, чем в центральной России, передает 76.RU .

Она предупредила, что туристам не стоит надевать слишком открытую одежду, а женщинам лучше воздержаться от курения на улице, поскольку могут подойти и сделать замечание. Еще одной особенностью Анна назвала отношение ко времени: по ее наблюдениям, в Осетии никто никуда не спешит, и к такому ритму быстро привыкаешь, а на следующий день уже приходишь чуть позже и оказывается, что вовремя. Похожий подход она встречала в Италии и Испании.

Среди бытовых нюансов, о которых стоит знать заранее, путешественница выделила нехватку туалетов в туристических местах, не лучшее состояние дорог, из-за которого к некоторым видовым точкам было сложно добраться, нестабильную связь в горах и отсутствие терминалов для безналичной оплаты в небольших населенных пунктах, поэтому лучше иметь при себе наличные.