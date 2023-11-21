«Могут подсказать, кто и как их убил»: что испытывали люди, чьи останки нашли под рестораном в Москве

Братскую могилу обнаружили рабочие, которые проводили земляные работы по замене коммуникаций под бывшим рестораном на 1-м Сетуньском проезде Москвы. 10 черепов и скелетированные останки оказались на глубине трех с половиной метров.

Из сообщения столичной прокуратуры следует, что останкам примерно 20-30 лет.

Известная ясновидящая Бэла Уайт рассказала, что души жертв могут помочь узнать имена убийц. По ее словам, на этом месте, скорее всего, найдены далеко не все останки.

«Я вижу, что там было убито значительно большее количество людей. Но хотя бы эти души будут преданы земле, как положено, и они обретут покой. Останки могут подсказать, кто и как их убил. И не только криминалистам— они могут дать значительно больше информации специалисту- эзотерику», — рассказала Уайт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По ее мнению, в момент убийства те люди испытали сильнейший эмоциональный и энергетический страх или боль.

«Этого достаточно, чтобы душа почувствовала дополнительные энергии извне и начала их искать и создавать вокруг себя. А такие энергии не уходят с места трагедии, и хороший практик может их считать», — пояснила Уайт.

Она уверена, что в таких местах очень тяжело психологически не только открывать бизнес, но и просто находиться.

«Такие места не бросаются, а продолжают эксплуатироваться народом. Но бизнес в таких местах успешным быть не может, так как энергетика страха, агрессии и смерти, испытанная жертвами, присутствует на этом месте, не позволит высоким вибрациям успеха развиваться здесь. Поэтому в таких местах любой бизнес прогорит», — заключила собеседница издания.

Ранее мы сообщали, что ребенок в Серпухове нашел останки с документами на имя рецидивиста.