«Могут появиться недомогания»: эзотерик рассказала, что предсказывают карты Таро на ближайшие дни

Ясновидящая Инна Мишина рассказала, на что карты Таро советуют обратить внимание в ближайшее время. Карта следующей недели, по словам эксперта, перевернутый Туз Кубков.

Данная карта предупреждает о возможных преградах на пути в финансовой сфере, а также любви и здоровье.

«Могут произойти нестабильные ситуации. В любви карта может говорить о вероятности появления неудовлетворенность партнером. Лучше обсудить все, а не игнорировать трудности. Тогда конфликтов получится избежать», — рассказала экстрасенс корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В финансовой сфере ясновидящая советует не ввязываться в рискованные сделки, а также внимательнее отнестись к распределению денежных средств.

«В здоровье могут появиться недомогания. Важно обратить на него внимание и слушать советы врачей», — добавила Мишина.

О том, чего стоит избегать, а чего опасаться на следующей неделе читайте здесь.