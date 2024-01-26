«Могут получить приличный срок»: что грозит оштрафованным музыкантам группы «Би-2» в Таиланде

Музыкантам группы «Би-2» не удалось подзаработать в Таиланде. Сотрудники генконсульства России в этой стране попросили проверить артистов. В результате музыканты с антироссийской позицией оказались в суде города Пхукет и заплатили штраф — 95 долларов каждый.

Выяснилось, что артисты проводили концерты в Таиланде без необходимого разрешения. За это их и задержали прямо на глазах у фанатов. Мы разобрались, что грозит артистам-перебежчикам за незаконную работу за рубежом.

Правила стали жестче

Еще на стадии следствия музыканты признали свою вину, сообщило РИА Новости. Живущий в Таиланде независимый пиар-специалист Иван Акимов отметил, что азиатские страны ужесточили правила для россиян.

«Сейчас идет большой наплыв так называемых экспатов, которые приезжают в Таиланд и остаются там на длительное время. Люди пытаются находить нелегальные способы заработка, а тайская полиция сейчас их стала ловить. Если раньше давали нелегальные концерты, и тайское правительство смотрело на это сквозь пальцы, то теперь для артистов настали сложные времена», — сказал Акимов.

По словам эксперта, нелегальное выступление может караться штрафом на всю сумму сборов и даже депортацией за свой счет. Также нарушителю могут «проставить невъезд» на 10 лет.

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«Отделались почти бесплатно»

Если в суде выяснится, что музыканты выступали без разрешения на работу, то их могут оштрафовать на сумму от 12 до 24 тыс. долларов за каждого, кто работал без разрешения, добавил Акимов.

«Может грозить и 5 лет тюрьмы, причем этот срок за каждого участника шоу тоже приплюсуется. Вполне вероятно, что артисты могут получить приличный срок. Бывает частичное разрешение на работу — когда в документах написано, что люди приехали, грубо говоря, готовить на кухне, а они дают концерты. Тогда ответственность несет и организатор выступления», — пояснил Акимов, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Бывает, что артист доказывает свою непричастность и неосведомленность в том, что у него не было разрешений на работу. Тогда суд может смягчиться. Возможно, это и произошло с членами группы «Би-2». В итоге каждому назначили штраф в размере 95 долларов, пишет Readovka.