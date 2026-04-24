«Мои дети не поняли ни слова»: британец устроил скандал в турецком отеле, где все заточено под русских туристов

Британский турист, выбравший для отпуска популярный курортный отель Lonicera Resort & Spa в турецкой Аланье, остался крайне разочарован качеством отдыха. Блогер Саша Коновалова, ставшая случайной свидетельницей разговора в ресторане, рассказала, что мужчина, приехавший с супругой, пожаловался на то, что отель оказался практически полностью ориентирован на русскоязычных гостей.

По ее словам, иностранец отметил, что обслуживание, работа персонала и вся развлекательная программа были выстроены исключительно под русскоязычную аудиторию. Главными претензиями британца стали ограниченное использование английского языка, высокая загруженность ресторанов и невозможность для его детей участвовать в активностях из-за непреодолимого языкового барьера.

Эксперты туристического рынка отмечают, что подобная ситуация не является чем-то необычным для региона Аланья, где многие отели намеренно адаптируют свой сервис под основной поток гостей, значительную часть которых в высокий сезон составляют россияне. Специалисты советуют путешественникам, чтобы избежать несоответствия ожиданий, заранее тщательно изучать отзывы и учитывать специфику конкретного отеля, обращая внимание на его целевую аудиторию.