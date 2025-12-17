Круглый стол в Госдуме с участием Долиной перенесли

Запланированный на 17 декабря круглый стол в Государственной думе РФ с участием народной артистки Ларисы Долиной перенесли, сообщил ТАСС депутат Дмитрий Свищев.

По его словам, перенос связан с решением Верховного суда РФ. Высшая судебная инстанция отменила решения трех нижестоящих судов по делу о признании недействительной сделки с квартирой певицы.

Свищев отметил, что после такого вердикта необходим так называемый «режим тишины» для спокойного анализа последствий и дальнейших шагов.

По его словам, члены рабочей группы, занимающейся вопросами законодательства о защите прав дольщиков, удовлетворены решением Верховного суда.

В 2024 году Долина стала жертвой мошенников, в результате чего лишилась квартиры и 112 млн руб. Недвижимость артистка продала россиянке Полине Лурье. Однако позже суды отменили решение по сделке, отметив, что певица не осознавала последствий своих действий.

Теперь же, после же решения Верховного суда России, квартира вернулась в собственность Лурье.

