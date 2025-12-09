«Мой краш»: Ксения Собчак восхитилась Дональдом Трампом и Илоном Маском

В формате прямого общения с подписчиками телеведущая и журналист Ксения Собчак затронула темы от профессионального образования до личных предпочтений в героях. Как пишет KP.RU , светская львица хотела бы взять интервью у американского президента.

Отвечая на вопросы, Собчак заявила, что для работы журналистом диплом конкретного профильного вуза необязателен, но базовое гуманитарное образование — критически важно. Иначе человек, по ее словам, не сможет формулировать правильно свои мысли и писать тексты.

На личном фронте журналистка поделилась успехом, сообщив, что сбросила 7 килограммов, процитировав знаменитую фразу «нельзя быть слишком богатой или слишком худой» с оговоркой, что процесс продолжается. Планы на Новый год у Собчак пока не определенны: она надеется провести его на рабочей съемке, но если переговоры сорвутся, готова к домашнему застолью с оливье в кругу семьи.

Наиболее яркой частью диалога стал ответ на вопрос о желанных интервью. Собчак без колебаний назвала Илона Маска своим героем и кумиром. Вторым в списке значится Павел Дуров, несмотря на недавнее интервью Такера Карлсона. Но самый неожиданный и образный комментарий достался Дональду Трампу, которого журналистка назвала «реинкарнированным Жириновским» и, шутливо добавив современный сленг, призналась: «Мой краш».

Ранее сообщалось, что Собчак предложила вариант решения спора Долиной с покупательницей квартиры.