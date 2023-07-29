«Мой сынок устоял»: механик боевой машины героически прикрыл собой полсотни бойцов

Артем был единственным ребенком Натальи Костомаровой, поэтому на спецоперацию она отправляла сына с тяжелым сердцем. Мать просила сына не ехать, но тот лишь заявил, что не трус, а если откажется, не сможет смотреть в глаза своим пацанам.

В последний раз Костомаров вышел на связь 28 марта 2022 года, а 7-го апреля Наталье удалось дозвониться до его командира.

«Тот сказал, что Артем жив и здоров, и что утром они разъехались по разным позициям. И все», — отмечает женщина в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А 25 апреля 2022 года родителям привезли извещение о том, что 16-го апреля их единственный сын героически погиб, прикрывая отход колонны. Как сообщили Наталье, колонна попала в засаду, и Артему дали приказ стоять на прикрытии. На боевой машине БМП ребята из экипажа Костомарова остались одни. Они бились до последнего.

Как написано в справке у Артема, у него множественные осколочные ранения, но только одно — смертельное. Тело привезли домой в ночь с 25 на 26 апреля.

«Я до последнего не верила, пока не увидела бездыханное личико своего любимого сыночка. Хоронили 27-го числа на местном кладбище со всеми воинскими почестями. На митинге в честь моего Артема представитель части вручил орден Мужества, правда, я все эти дни смутно помню. Говорят, что военные с многолетним стажем бегут в таких ситуациях, а мой сынок устоял и ценой своей такой коротенькой жизни спас более 50 сослуживцев», — отмечает Наталья.

О том, каким был в детстве Артем Костомаров, и почему хотел стать спасателем, читайте в нашем материале.