МОК не согласился с обвинениями Путина в этнической дискриминации российских спортсменов

По утверждению Международного олимпийского комитета, участие в спортивных состязаниях не является неотъемлемым правом человека.

Ранее президент России заявил, что эта организация извратила Олимпийскую хартию. В ней начали считать приглашение на Олимпиаду некоей привилегией, которую можно заслужить политическими жестами, а не безусловным правом спортсмена.

«Участие в Олимпийских играх ни в коем случае не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана», - заявили представители МОК.

Их слова привело ТАСС. МОК также указал, что все меры, которые принимает олимпийский комитет, не связаны с национальностью, они введены исключительно против правительств России и Белоруссии. Поэтому нельзя считать такие действия этнической дискриминацией.