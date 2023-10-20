МОК не согласился с обвинениями Путина в этнической дискриминации российских спортсменов
Фото: [© Павел Бедняков/РИА Новости]
По утверждению Международного олимпийского комитета, участие в спортивных состязаниях не является неотъемлемым правом человека.
Ранее президент России заявил, что эта организация извратила Олимпийскую хартию. В ней начали считать приглашение на Олимпиаду некоей привилегией, которую можно заслужить политическими жестами, а не безусловным правом спортсмена.
«Участие в Олимпийских играх ни в коем случае не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана», - заявили представители МОК.
Их слова привело ТАСС. МОК также указал, что все меры, которые принимает олимпийский комитет, не связаны с национальностью, они введены исключительно против правительств России и Белоруссии. Поэтому нельзя считать такие действия этнической дискриминацией.