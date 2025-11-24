«Мокрый след» в лифте: извращенец из Подмосковья попал на видео, просунув пенис в двери

Инцидент в подъезде дома в подмосковном Долгопрудном, где мужчина справил нужду в шахту лифта, попал на видео и вызвал волну возмущения в соцсетях. Однако за кадром осталось главное — правовые последствия, которые могут оказаться куда серьезнее, чем общественное порицание. Подмосковный юрист Андрей Мелентьев в беседе с REGIONS детально разобрал, во что может вылиться для нарушителя минутная «слабость».

Базовой квалификацией для таких действий, по словам юриста, является мелкое хулиганство. Демонстрация половых органов в общественном месте и блокирование работы лифта грозят нарушителю штрафом от 500 до 1000 рублей или административным арестом на срок до 15 суток. Однако если в результате происшествия будет повреждено лифтовое оборудование, ситуация мгновенно переходит в уголовную плоскость. Статья о вандализме предусматривает штраф до 40 000 рублей, обязательные работы до 360 часов или реальный арест на срок до трех месяцев.

Юрист акцентирует внимание на важном нюансе: распространение самой видеозаписи с инцидентом создает для фигуранта дополнительные риски. Если запись увидят несовершеннолетние, действия мужчины могут быть переквалифицированы как развратные, что влечет за собой еще более суровое наказание.

Наиболее тяжелый сценарий развития событий наступает, если поведение сопровождалось угрозами, насилием или причинением значительного ущерба. В этом случае в силу вступает статья о хулиганстве, санкции по которой достигают пяти лет лишения свободы. Таким образом, минутная выходка способна обернуться реальным тюремным сроком.

Эксперт дает жильцам алгоритм действий: не ограничиваться обсуждениями в чатах, а обратиться в полицию с заявлением, приложив видеоматериал. Запись с камер наблюдения является веским доказательством и позволит правоохранительным органам максимально быстро идентифицировать и привлечь к ответственности виновного, предотвратив возможные повторные инциденты.

