Красногорские мамы бьют тревогу из-за любителя публичного просмотра порно

В подмосковном Красногорске произошел инцидент с публичной демонстрацией порнографического контента в многолюдном месте. Мамы опасаются, что увлечение извращенца может затронуть и детей города. Об этом пишет REGIONS с комментарием юриста, оценившего ситуацию.

На Ильинском бульваре у входа в кафе неизвестный мужчина включил на полную громкость порновидео на смартфоне в присутствии семей с детьми.

Как пояснил местный юрист Сергей Сычев, такие действия подпадают под статью 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений»). Нарушителям по данной статье обычно грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, а при совершении правонарушения вблизи детских учреждений санкции ужесточаются до 200 тысяч рублей или 15 суток административного ареста.

Правоохранительные органы рекомендуют гражданам не вступать в конфликт с демонстрантами порноконтента, а немедленно вызывать полицию, сообщив диспетчеру точный адрес, приметы нарушителя и характер происходящего. Свидетелям следует фиксировать происшествие на фото и видео с безопасного расстояния, как это сделала очевидец инцидента, опубликовавшая материалы в местном паблике. Подобные меры позволяют обеспечить доказательную базу для привлечения нарушителей к ответственности без риска для безопасности граждан.

Ранее сообщалось, что зоозащитница отправила школьнику порноролики с угрозами расправы.