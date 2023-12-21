Мокрый снег, гололедица и до плюс четырех градусов ожидаются в Московском регионе в четверг
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Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдет мокрый снег, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха в Подмосковье составит от минус одного до плюс четырех градусов, в Москве — от одного до трех градусов тепла.
Ветер будет юго-западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот тридцать три миллиметра ртутного столба.
Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в Московском регионе в новогоднюю ночь.