Мокрый снег, гололедица и до плюс четырех градусов ожидаются в Московском регионе в четверг

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдет мокрый снег, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от минус одного до плюс четырех градусов, в Москве — от одного до трех градусов тепла.

Ветер будет юго-западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот тридцать три миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в Московском регионе в новогоднюю ночь.