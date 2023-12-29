Мокрый снег и до двух градусов тепла ожидаются в Московском регионе в пятницу

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода, местами пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье в пятницу составит от минус трех до плюс двух градусов, в Москве — от нуля до плюс двух градусов. Ветер будет юго-западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду.

Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот тридцать семь миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидает россиян в новогоднюю ночь.