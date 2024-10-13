Мокрый снег и сильный ветер придут в Москву и Московскую область

МЧС Московской области опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погоды в столице и регионе. Согласно прогнозу, ожидаются порывы ветра и осадки, включая и выпадение снега.

Ведомство передало прогноз ЦУ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По его данным, с раннего утра 14 октября до конца дня в Москву и Московскую область придет непогода. Ожидаются дождь, мокрый снег, сильный ветер, порывы ветра до 15 м/с.

Жителей призвали соблюдать осторожность и быть внимательнее на улице. Небезопасно находиться под конструкциями, ненадежными навесами, деревьями. Автомобилистам следует не превышать скорость и избегать опасных маневров.

Ранее сообщалось, что в регион и столицу придет циклон «Хельма». Он принесет за собой первый снег.