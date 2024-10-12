Синоптик Леус: циклон «Хельма» обрушит на Москву мокрый снег

По словам синоптика, холодный атмосферный фронт, вызванный североатлантическим циклоном «Хельма», обрушит на Москву дожди, мокрый снег и серьезное понижение температуры.

«Он сделает погоду пасмурной и ветреной, вызовет дожди, которые впервые в этом сезоне будут сопровождаться мокрым снегом, и понизит температуру до +3…+5°, а это уже климатическая норма первых дней ноября», — написал он.

Леус отметил, пик буйства «Хельмы» в Москве придется на вторник, 15 октября. Температура продолжит держаться чуть выше нуля. Ожидается облачность с порывистым ветром. А уже на следующий день, в среду, циклон ослабит свое влияние.

«Уже в среду, 16 октября, Осадки станут кратковременными и будут носить локальный характер, но показатели температуры останутся на низком уровне», — добавил специалист.

Погода в Подмосковье уже становится всё более неустойчивой, поэтому мотоциклистам рекомендуется завершить мотосезон, который в этом году продлился дольше из-за теплой осени, предупредило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.