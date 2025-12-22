Мирная жительница поделилась с Минобороны России своей историей, в которой рассказала о том, как на Западной Украине ей неоднократно отказывались продавать билеты в обратном направлении до Красноармейска из-за того, что она говорила по-русски. Ведомство предоставило в своем Телеграм-канале соответствующее видео беседы с ней.

Она отправилась в Трускавец, расположенный в Львовской области, чтобы забрать ребенка. Когда подошла к кассе, чтобы купить билет, спросила, кто последний. Но в ответ услышала лишь тишину и ощутила на себе неприязненные взгляды окружающих.

«Стоят, как воды набрали в рот. Сегодня так, и завтра так, и билетов для меня нет вернуться назад (в Красноармейск. — Прим. ред.). А потом одна женщина говорит: «Не разговаривайте по-русски». Ну, подхожу и говорю по-украински: «Доброго дня, мне потребен квиток до Красноармейска. На какой? Ну, какой самый близкий». Хоп, и сразу билет. Вот так было», — поведала мирная жительница.

В Министерстве обороны России сообщили, что женщина с глазами, полными слез счастья, делилась своими эмоциями. Она рассказала, что после долгих лет, проведенных в постоянном страхе, впервые увидела российских военных, которые освободили ее родной Красноармейск от украинских войск.

«Мы всю жизнь, вот те, кто тут сидит, мое окружение, мы всю жизнь были с Россией в душе. Вот как сейчас наш Покровск. А у меня даже где-то есть стихотворение, что это всё временно. Придет время, и мы снова будем называться Красноармейск. Вот так сейчас и есть уже», — сказала она.

Напомним, Красноармейск в ДНР перешел под контроль российских войск 1 декабря благодаря усилиям группировки «Центр». Украина до сих пор официально не признает потерю города.