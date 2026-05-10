«Молчаливый испуг хуже раны»: на Ямале бесплатно обучают оказанию первой помощи

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сел за парту — не для доклада, а для обучения. Глава региона прошел курсы первой помощи в центре медицины катастроф в Салехарде. И сразу дал совет жителям: сделать то же самое. Интернет-издание «Ямал-Медиа» выяснило, где ямальцы могут освоить навыки, которые однажды могут спасти чью-то жизнь. Оказалось, вариантов несколько — от бесплатных мастер-классов до платных занятий с сертификатом.

Дмитрий Артюхов не стал отсиживаться в кабинете. Он лично прошел обучение, чтобы понять, как действовать в критической ситуации. Его аргумент прост и жесток: любой человек может оказаться на месте происшествия первым. И в этот момент решающее значение имеет не храбрость, а конкретные навыки.

Кого учат и чему

Региональный координатор движения «Волонтеры-медики» Инна Кононенко рассказывает: двери открыты для всех. В аудитории приходят школьники и люди предпенсионного возраста. Малышам на доступном языке объясняют главное: как правильно вызвать скорую и как не растеряться при чрезвычайном происшествии.

Программа курсов закрывает девять критических состояний человека:

потеря сознания;

остановка дыхания или кровообращения;

инородное тело в дыхательных путях;

наружные кровотечения;

травмы от механических, химических, электрических и термических факторов;

отравления;

укусы ядовитых животных;

судорожный приступ с потерей сознания;

острые стрессовые реакции.

Можно пройти полный курс (16 часов) или выбрать отдельные блоки. Например, сотрудники школ часто просят обучить только сердечно-легочной реанимации и остановке кровотечений. Родители хотят знать, что делать, если ребенок подавился. Волонтеры подстраиваются под запрос.

Бесплатно или за деньги — два пути

На Ямале действуют две системы. Первая — движения «Волонтеры-медики». Мастер-классы проводят в разных районах округа совершенно бесплатно. Заявку можно оставить в группе регионального отделения во «ВКонтакте» или позвонить лично Инне Кононенко (телефон указан на странице волонтеров).

Второй вариант — для тех, кому нужен официальный документ. Отделение Красного Креста в Салехарде и обучающие центры в Ноябрьске выдают сертификаты. Но это уже платная услуга. Полный 16-часовой курс стоит 5500 рублей. Есть важное ограничение: занятия проводят только для совершеннолетних.

Итог: навык дороже корочки

Губернаторский совет превращается в практическую дорожную карту. Пройти обучение может любой житель Ямала. Вопрос лишь в том, нужна ли официальная бумага или достаточно уверенности в своих руках. Бесплатные курсы от волонтеров-медиков доступны уже сейчас. И, как показывает пример главы региона, стесняться тут нечего. Экстренная ситуация не спрашивает о наличии диплома — она требует действий.