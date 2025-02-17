Молдавия заявила, что два БПЛА проникли в воздушное пространство на юге страны

В сообщении, опубликованном в телеграм-канале пресс-службы правительства Молдавии, говорится, что в воскресенье, 16 февраля, вечером два беспилотных летательных аппарата пересекли границу воздушного пространства в южной части страны.

Следует подчеркнуть, что с момента начала специальной военной операции на Украине в Молдавии неоднократно находили фрагменты беспилотных летательных аппаратов. Это происходило как в Кишиневе, так и в других городах и населенных пунктах страны. Однако не было представлено никаких свидетельств, позволяющих определить, кому принадлежали эти дроны.

«Сегодня вечером два дрона нарушили воздушное пространство Республики Молдова в южном регионе страны. Первый летательный аппарат был зафиксирован отделом воздушных операций Республики Молдова в 22.45 (23:45 мск. — Прим. ред.) по направлению Тараклия — Петровка. Второй был обнаружен через три минуты, в 22:48 (23:48 мск), по направлению Бурлэчень — Виноградовка», — говорится в сообщении.

В правительстве Республики Молдова заявили, что все специализированные ведомства страны внимательно следят за ситуацией.

Ранее сообщалось, что при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области погибли трое мужчин.