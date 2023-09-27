Молдавские учителя пригрозили своему правительству забастовкой

Национальная Федерация профсоюзов работников образования и науки написала обращения к президенту, премьер-министру и спикеру парламента. В них указано, что средняя зарплата в сфере образования должна равняться средней зарплате по Молдове, поэтому властям стоит поднять оплату труда учителей. Правительство обязано дать ответ на обращение до 5 октября этого года.

«Если нас не услышат, члены профсоюза оставляют за собой право организовывать акции протеста», - указано в петиции.

Про это рассказало ТАСС. По утверждению профессионального союза, минимум половина молодых специалистов отказывается идти преподавать из-за крайне низких зарплат, поэтому учительские коллективы в Молдавии стремительно стареют с каждым годом. Сейчас в республике насчитывают порядка 2 тысяч свободных вакансий в школе. Это очень много для Молдовы с ее невеликим населением.