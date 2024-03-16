Moldova Mirror: президента Молдавии Санду заметили целующейся в незнакомкой в подворотнях Мюнхена

В Молдавии разгорается ЛГБТ*-скандал вокруг президента этой довольно консервативной в семейном плане страны Майи Санду, пишет издание Moldova Mirror.

Причиной скандала являются определенные сомнения в правильности сексуальной ориентации Санду. Издание в своем You-Tebe канале опубликовало репортаж с определенными пруфами странностей поведения президента Молдавии. Так, Санду была замечена целующейся со своей подружкой в германском Мюнхене.

Камеры неоднократно фиксировали Санду, ну или женщину фантастически похожую на нее, прогуливающуюся с незнакомкой по улицам столицы Баварии. Примечательно, как пишут СМИ, что аккурат в это время молдавский лидер отсутствовала в своей стране.

«У 51-летней Санду нет детей, она никогда не была замужем. Но порассуждать о семейных ценностях она любит. Разумеется, европейских. Первое, что сделала Санду, придя к власти - открыла офис ЛГБТ * в Кишиневе», — напоминает издание в своей публикации.

Отмечается, что Санду уже обо всем прознала и оказалась крайне недовольна подобными публикациями. Президент Молдавии, очевидно, все отрицает и даже как может преследует своих обвинителей.

*- организация запрещена в России