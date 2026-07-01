Молитва у пустой заправки: как мэр Владимира прошел крестным ходом мимо бензоколонки и о чем умолчала пресс-служба

Мэр Владимира Волков прошел крестным ходом мимо пустой заправки в Боголюбово

Общество

Вечером 30 июня во Владимире прошел традиционный крестный ход, который возглавил митрополит Никандр. Верующие преодолели около шести километров от Доброго до Боголюбово. Для проведения шествия временно перекрывали улицу Добросельскую и федеральную трассу.

Среди участников процессии были замечены первые лица города и области — мэр Сергей Волков и вице-губернатор Александр Муромский. По оценке Волкова, в молитвенном шествии приняли участие примерно пять тысяч человек. Глава города поделился в соцсетях, что и сам в этот вечер возносил молитвы, и назвал событие не только духовным опытом, но и возможностью ощутить глубокое единение веры. Он отметил, что было отрадно видеть, как в общей молитве объединились люди разных поколений.

Содержание молитв градоначальник не раскрыл. Внимание наблюдателей привлекло то, что процессия прошла мимо пустовавшей в тот момент автозаправки. Можно было бы предположить, что Волков последовал призыву губернатора Авдеева реже пользоваться личным и служебным транспортом, однако в пресс-службе городской администрации не стали уточнять, каким именно образом мэр, чиновники и тысячи паломников возвращались обратно из Боголюбово.

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