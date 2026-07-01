Молитва у пустой заправки: как мэр Владимира прошел крестным ходом мимо бензоколонки и о чем умолчала пресс-служба

Вечером 30 июня во Владимире прошел традиционный крестный ход, который возглавил митрополит Никандр. Верующие преодолели около шести километров от Доброго до Боголюбово. Для проведения шествия временно перекрывали улицу Добросельскую и федеральную трассу.

Среди участников процессии были замечены первые лица города и области — мэр Сергей Волков и вице-губернатор Александр Муромский. По оценке Волкова, в молитвенном шествии приняли участие примерно пять тысяч человек. Глава города поделился в соцсетях, что и сам в этот вечер возносил молитвы, и назвал событие не только духовным опытом, но и возможностью ощутить глубокое единение веры. Он отметил, что было отрадно видеть, как в общей молитве объединились люди разных поколений.

Содержание молитв градоначальник не раскрыл. Внимание наблюдателей привлекло то, что процессия прошла мимо пустовавшей в тот момент автозаправки. Можно было бы предположить, что Волков последовал призыву губернатора Авдеева реже пользоваться личным и служебным транспортом, однако в пресс-службе городской администрации не стали уточнять, каким именно образом мэр, чиновники и тысячи паломников возвращались обратно из Боголюбово.