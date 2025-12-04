От «Московских каникул» до отъезда из России: как сложилась судьба актрисы Ирины Селезневой

Ирина Селезнева, яркая актриса, запомнившаяся зрителям по ролям в «Крейцеровой сонате» и «Московских каникулах», давно живет другой, далекой от софитов жизнью. Как пишет KP.RU , ее история — наглядный пример того, что настоящее призвание и счастье могут ждать человека за самым неожиданным поворотом судьбы.

Карьера Селезневой могла сложиться иначе: в юности она была мастером спорта по плаванию и едва не вошла в олимпийскую сборную, недобрав всего 0,4 секунды. Блестяще окончив ЛГИТМиК, она играла на сцене БДТ и Малого драматического театра, а в кино ее талант раскрылся в сложных драматических образах.

Например, чтобы достоверно сыграть смерть героини в «Крейцеровой сонате», актриса, лежа в больнице с аппендицитом, консультировалась с врачами о симптомах ранения в живот. Однако после переезда в Израиль вслед за первым мужем, Максимом Леонидовым (лидер группы «Секрет»), карьера в кино пошла на спад, ограничившись в основном ролями репатриантов.

Как узнала «Комсомолка», после болезненного развода и сложного периода Селезнева не замкнулась, а открылась новым возможностям. Знакомство с англичанином Уилфредом в 2000 году кардинально изменило ее жизнь. Переехав в Великобританию, она не стала пытаться любой ценой вернуться в профессию, а нашла себя в новой роли — партнера и помощницы мужа в управлении гостиничным бизнесом. Главным семейным увлечением стали путешествия по миру.

Не имея своих детей, актриса обрела глубокие и теплые отношения с падчерицей Брайной и ее дочерью Дейзи, которые стали для нее по-настоящему родными людьми.

Сама же актриса запомнится зрителям по ролям в таких работах, как драма «Крейцерова соната» (1987) и фильм «Соблазн» (1987). Она исполнила главную роль в комедии «Московские каникулы» (1995) и появилась в ленте «Игра воображения» (1995). Среди сериалов с ней наиболее известны «Эра Стрельца» (включая вторую часть) и «Передел. Кровь с молоком» (2008-2009). Также в ее фильмографии присутствуют зарубежные проекты, такие как израильский фильм «Дважды Бускила» (1998) и «Человек, который любит иврит» (1994), а также ранние работы «Один за всех!» (1985) и «Грустить не надо» (1985).

