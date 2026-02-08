Молитвы из нейросети: священник разоблачил православные ИИ-паблики

Рязанский священник Димитрий Фетисов обратил внимание на новую тенденцию в религиозном сегменте соцсетей, пишет «62 Инфо» . По его словам, все чаще появляются группы и каналы, посвященные православной тематике, но ведущиеся с помощью искусственного интеллекта, что может вводить верующих в заблуждение.

Священнослужитель, регулярно получающий приглашения в такие паблики, привел характерный пример сгенерированного нейросетью контента.

Священник привел характерный пример такого контента, описывая «странный для искушенного взгляда коллаж» и цитируя фрагмент из ИИ-канала. Под изображением, по его словам, была размещена «цитата несуществующего святого о том, что молитва христианина — это стрела, пущенная в Небо».

«Бородатый мужик, одетый то ли в японское кимоно, то ли в махровый халат, стоит в православном храме и экзальтированно смотрит на свечку в руке», — описывает священник.

Подобные группы, по мнению Фетисова, выглядят «бредовыми». Он высказал уверенность, что в обозримом будущем искусственный интеллект не сможет полноценно заменить живого человека в вопросах веры и духовного наставничества. При этом само распространение таких приглашений священник счел проявлением неуважения к пользователям социальных сетей, которые могут принять сгенерированный контент за подлинный. Этот случай ставит вопрос о необходимости критического восприятия информации даже в, казалось бы, духовной сфере.

