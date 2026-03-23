Молитвы в квартирах хотят запретить: что стоит за законопроектом, который разделил религиозные общины

В российском парламенте разгорелась дискуссия вокруг законопроекта, который может существенно ограничить проведение религиозных обрядов в многоквартирных домах. Инициатива, внесенная группой депутатов от всех фракций, уже вызвала озабоченность среди представителей разных конфессий, которые опасаются нарушения конституционного права на свободу вероисповедания, передает Profile.ru .

Суть законопроекта

Документ, внесенный в Госдуму 13 февраля 2026 года, предлагает внести изменения в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Согласно инициативе, в нежилых помещениях многоквартирных домов и во встроенно-пристроенных к ним помещениях запрещается проводить богослужения, религиозные обряды и церемонии, а также молитвенные и религиозные собрания.

В жилых помещениях религиозные мероприятия разрешаются, но с существенным ограничением: только «в целях удовлетворения индивидуальных духовных потребностей лиц, проживающих в них на законных основаниях». Это означает, что собрания верующих, не являющихся жильцами данной квартиры, могут оказаться под запретом.

Авторами законопроекта выступили 67 депутатов, включая лидеров всех думских фракций — Геннадия Зюганова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Сергея Миронова («Справедливая Россия — За правду») и Алексея Нечаева («Новые люди»). В числе соавторов также значится вице-спикер Госдумы Петр Толстой от «Единой России».

Помимо запретительных норм, законопроект предусматривает и штрафы для нарушителей. Для граждан предлагается установить наказание от 5 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

Почему возникла инициатива?

Как поясняют авторы документа, поводом для разработки законопроекта стали многочисленные жалобы жильцов на нелегальные религиозные мероприятия, которые проводятся в многоквартирных домах. По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, его избиратели регулярно сталкиваются с организацией «молельных квартир, комнат и даже подвалов».

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов добавил, что скопления людей, беспорядок в подъездах и во дворах, игнорирование общепризнанных правил поведения нередко сопровождают деятельность таких неофициальных молельных домов и приводят к конфликтам между жильцами и прихожанами.

Особую озабоченность вызывают случаи, когда подобные помещения используются для сбора мигрантов. Один из соавторов инициативы Владислав Даванков («Новые люди») отметил в своем Telegram-канале, что под видом «молельного дома» может скрываться прикрытие для криминальной схемы или собрание радикалов. По его словам, такие неофициальные молельные дома есть практически в любом городе, где живут мигранты.

Член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов ранее указывал, что в многоквартирных домах и даже СНТ за последнее десятилетие появились сотни незаконных «молельных комнат», «молельных домов» и «молельных подвалов». По его оценкам, основными пользователями таких точек являются мигранты, и именно незаконные молельни чаще всего становятся центрами распространения радикальной экстремистской идеологии и вербовки сторонников запрещенных в России организаций.

Позиция религиозных общин

Законопроект вызвал серьезную обеспокоенность среди представителей традиционных конфессий. Особенно активно против инициативы выступили российские протестанты.

Начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) Сергей Ряховский, являющийся также членом Общественной палаты РФ, направил председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором выступил против принятия законопроекта в текущем виде. По его словам, проект, изначально направленный на регулирование миграционной ситуации, фактически ударит по всем российским конфессиям.

Ряховский подчеркнул, что христиане всегда молились вместе — в храмах и по домам, и нововведение противоречит конституционному праву на свободу вероисповедания. Он также обратил внимание на абсурдность ситуации, которая может возникнуть после принятия закона: даже если он пригласит своих шестерых детей с супругами и внуков, он не сможет провести семейную молитву у себя дома.

Пастор Олег Гончаров, заместитель председателя Евро-Азиатского дивизиона Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, также выразил обеспокоенность. Он напомнил, что в советский период церковь не могла владеть имуществом, поэтому протестантские собрания часто проходили в частных домах и квартирах. Эта практика частично сохраняется и сегодня, а многие молитвенные помещения располагаются именно в многоквартирных домах.

Гончаров отметил, что в крупных городах протестантским общинам сложно получить земельные участки под строительство храмов, и задался вопросом о возможных альтернативах, которые предлагает законодатель.

Мусульманские лидеры: диалог и поиск решений

Представители мусульманской общины, в свою очередь, заняли более сбалансированную позицию, признавая необходимость урегулирования проблемы, но призывая к поиску компромиссных решений.

Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Сафа Таджуддин в интервью РБК отметил, что молельные комнаты в многоквартирных домах действительно могут причинять беспокойство жильцам, и инициатива в какой-то мере оправданна. Однако, по его мнению, простым запретом эту ситуацию не решить.

Муфтий предложил альтернативный путь: создание небольших молитвенных помещений в общественных местах — в универмагах, супермаркетах, на вокзалах и в аэропортах. По его словам, такие комнаты на четыре-пять человек позволят верующим совершить индивидуальную молитву, не мешая окружающим.

Духовное собрание мусульман России (ДСМ) также выступило с заявлением, в котором призвало обеспечить баланс между соблюдением религиозных традиций и соответствием российскому законодательству. Организация обратила внимание на конкретные ситуации, которые могут оказаться под ударом после принятия закона. Например, у мусульман есть обряд прощания с покойником, когда усопшего заворачивают в саван и у дома, где он жил, родственники читают заупокойную молитву. В ДСМ выразили надежду, что такие семейные обряды не будут истолкованы как нарушение.

В ДСМ также подчеркнули, что согласно канонам ислама, в молитвенных комнатах, не являющихся собственностью общины, недопустимо проведение пятничного богослужения — они предназначены только для индивидуальной дневной молитвы.

Проблема доступности культовых зданий

Один из ключевых аргументов противников законопроекта — отсутствие альтернатив для верующих. Как отмечают в Духовном собрании мусульман, если просто запретить молельные комнаты, то общинам, как законопослушным организациям, придется закрыть единственные доступные помещения.

Строительство религиозных объектов в городах, где не решены вопросы наличия официальных культовых зданий, требует особого внимания властей всех уровней, включая предоставление земельных участков и поддержку традиционных религиозных структур в реализации уставных задач.

Аналогичную позицию высказывают и протестантские лидеры, указывая на то, что возведение специализированных молитвенных домов — дорогостоящий и сложно согласуемый процесс.

Что дальше?

Законопроект был внесен в Госдуму 13 февраля 2026 года и уже получил межфракционную поддержку. По информации пресс-службы фракции «Новые люди», документ был доработан с учетом позиции правительства РФ.

В случае принятия закон вступит в силу после официального опубликования. Однако, учитывая критику со стороны религиозных организаций, обсуждение инициативы, вероятно, продолжится. Представители протестантских объединений уже направили обращение председателю Госдумы, рассчитывая, что при рассмотрении законопроекта будут учтены правовые риски и не будет допущено его произвольное толкование.