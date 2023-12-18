«Молюсь, чтобы у них все было хорошо»: Мать Авербуха высказалась про отношения сына с Арзамасовой

Знаменитый фигурист и тренер вместе со звездой «Папиных дочек» три года. Пара воспитывает общего сына Леву. Однако до сих пор находятся люди, кто до сих пор сомневается в искренности чувств знаменитостей.

Спортсмен и главный постановщик ледовых спектаклей в России 18 декабря отмечает юбилей - 50 лет. В такую круглую дату его мама Юлия Марковна дала большое интервью KP.RU, и рассказала редкие подробности о знаменитом сыне.

Как оказалось, Авербух встал на коньки в пять лет, а мама помогала ему весь его непростой спортивный путь. Изначально тренера не хотели браться за обучение непоседы, выгоняя со стадионов или применяя необычные методы обучения. Третья попытка стала более удачной, скорее из-за счастливого случая.

Как рассказала Юлия Макаровна, она вывела сына покататься на роликах, обучая разным приемам, которые подсмотрела у тренеров. Это увидел администратор цирка на льду в «Лужниках» и позвал туда тренироваться. Когда Илья перешел в танцы на льду, то именно мама расшивала ему костюмы.

«Днем я работала, вечером занималась ребенком, а по ночам садилась и расшивала костюмы стеклярусами, камнями. Все 10 лет, что он там жил, я этим занималась», — вспоминает мама чемпиона.

Не обошла Юлия Марковна и вопрос об отношении к Елизавете Арзамасовой, второй жене сына. По ее словам, она хорошо общается с актрисой и не понимает, как ее можно не любить. Ведь именно звезда «Папиных дочек» подарила ей младшего внука.

«Общаемся по-семейному, по-простому. Как ее можно не любить? Она добрый, замечательный человек, хорошо относится к сыну. И такой ребенок у них замечательный, что только молишься, чтобы все было хорошо у них», — заключила собеседница.

Напомним, первого сына Авербуху родила фигуристка Ирина Лобачева. Пара рассталась в 2007 году, и лишь в 2020-м тренер встретил Арзамасову, к которой быстро возникли чувства. Последнее вызывает у некоторых сомнения в сети, ведь у пары 20-летняя разница в возрасте. Сами партнеры не считают это препятствием для счастья.