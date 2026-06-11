Молнии и ливень до вечера: московское МЧС предупредило о резком ухудшении погоды

В ближайший час с сохранением неблагоприятных условий до 21 часа четверга, 11 июня, местами в Москве ожидаются кратковременный дождь и гроза. Об этом в Telegram-канале сообщили в Главном управлении МЧС по Москве со ссылкой на синоптиков Росгидромета.