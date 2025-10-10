Молния в Адлере поразила мощностью 376 кА в ночном небе

Ночью над Адлером зафиксировали необычайно мощный разряд молнии, поразивший российских экспертов. Об этом проинформировала «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Любимый Сочи».

Электрический разряд колоссальной мощности в 376 кА произошел в горах в 01:35, осветив окрестности и напугав местных жителей оглушительным громом. Многие приняли этот звук за взрыв или работу противовоздушной обороны.

Вслед за ним последовала серия разрядов, каждый из которых имел мощность от 100 до 200 кА. Для понимания, обычная молния обладает силой примерно 20–30 кА, что делает ночной разряд над Адлером в несколько десятков раз сильнее.

Стоит отметить, что это не первый случай подобных атмосферных явлений в этом районе. Ранее, 19 сентября, в Адлере уже была зарегистрирована молния мощностью 215 кА, а годом ранее, 18 октября, в районе Сириуса наблюдалась целая серия грозовых разрядов, максимальная сила которых достигла 335 кА.

По словам метеорологов, настолько мощные разряды — явление редкое, но не исключенное, особенно в горных областях и при повышенной влажности воздуха.

Специалисты в очередной раз напомнили о правилах безопасности во время грозы: необходимо оставаться в укрытии, избегать одиноко стоящих деревьев, а также водоемов и отключить электроприборы от сети.

Ранее сообщалось, что врачи в Сергиевом Посаде спасли мужчину, в которого ударила молния.