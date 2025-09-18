Врачи в Сергиевом Посаде спасли мужчину, в которого ударила молния

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли мужчину, в которого ударила молния. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель в возрасте 35 лет. Во время грозы он спрятался под деревом, и в него ударила молния. От удара он потерял сознание, но быстро пришел в себя. Находившиеся рядом люди помогли ему добраться до больницы.

В больнице пациента сразу же направили в реанимационное отделение. На фоне возникших после удара судорог мужчине назначили противосудорожную терапию. Также проводилась коррекция электролитных нарушений и профилактическая терапия для предотвращения сердечных осложнений. Из внешних повреждений на руке мужчины остался след от тока. Со временем он станет незаметным.

Сейчас житель чувствует себя хорошо и был выписан под амбулаторное наблюдение.

