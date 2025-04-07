«Молния» в Павловском Посаде: экспонат с фронта

В экспозицию музея Павловского Посада, посвященную специальной военной операции, вошел уникальный образец — обломки ударного беспилотника «Молния». Эти фрагменты были переданы музею участником гуманитарной миссии от бойца 27-й бригады роты БПЛА с позывным «РЭМ», который лично участвовал в боевых действиях. Дрон, выполнявший важные задачи по нанесению ущерба противнику, вернулся с поля боя поврежденным, но сохранившим свою историю.

Председатель Совета депутатов и руководитель гуманитарной миссии, Роман Игоревич Тикунов, передал останки «Молнии» в станцию юных техников. Талантливые ребята провели реставрационные работы корпуса дрона, вложив в эту работу не только свои технические умения, но и глубокое уважение к военнослужащим, гордость за их подвиги и стремление увековечить память о каждом защитнике.

7 апреля обновленный «Молния» был установлен в историко-художественном музее Павловского Посада. Он стал символом отваги, современных технологий, связи между фронтом и тылом и преемственности поколений.

Посетители музея смогут получить больше информации об истории этого беспилотника, отсканировав QR-код, размещенный рядом с экспонатом. Это позволит увидеть видеозапись с передовой, рассказывающую о передаче, обстоятельствах, и словах самих бойцов — настоящий живой документ, дополняющий музейную экспозицию.