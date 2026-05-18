Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения провели необычный эксперимент, использовав молочные зубы, собранные еще в середине прошлого века. Как рассказал основатель федеральной сети стоматологий «Зубы за один день» Залим Кудаев, в 1958–1972 годах, когда загрязнение свинцом в США достигало пика, часть американских родителей передала молочные зубы своих детей для исследований. Спустя шесть десятилетий специалисты разыскали этих людей и попросили пройти тесты на память и мышление. Уровень свинца в зубах позволил определить, насколько сильно человек подвергся токсичному воздействию еще до рождения и в раннем детстве.

Всего в исследовании участвовали 715 человек. Средняя концентрация свинца в их зубах составила 1,34 части на миллион. Особенно тревожные результаты показали женщины: каждая единица концентрации соответствовала ухудшению когнитивных результатов на 0,16 стандартного отклонения. По словам Кудаева, это небольшая, но заметная разница, означающая статистически значимый сдвиг в результатах группы людей: мозг таких женщин работал так, будто он был на три года старше их настоящего возраста.

Кудаев добавил, что свинец — не только проблема прошлого. Он до сих пор встречается в красках, бензине и промышленности во многих странах.