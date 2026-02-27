Молодая китаянка родила сразу пятеро детей

24-летняя жительница Китая стала мамой сразу пятерых малышей. Уникальный случай произошел в Уханьском госпитале «Чжуннань», где женщина родила пятерняшек, сообщил ТАСС.

Вероятность естественного зачатия пятерых близнецов оценивается как один на 60 миллионов случаев, что делает это событие настоящей медицинской редкостью.

Дети появились на свет на 28-й неделе беременности. Врачи отмечают, что столь ранние роды требуют особого внимания: все новорожденные находятся под круглосуточным наблюдением специалистов.

Семья и персонал больницы надеются, что пятерняшки будут расти здоровыми. Этот случай уже назван одним из самых удивительных в практике китайских врачей.

