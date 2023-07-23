Москвичка всадила нож в мужа из-за его желания завести вторую жену

37-летняя жительница Москвы в один прекрасный день узнала от своего супруга-мусульманина, который младше ее на год, что он якобы намерен обзавестись второй женой и жить счастливо втроем.

Как передает Baza, женщина раскрыла рот от удивления, заявив мужу, что этому никогда не бывать. Он же в ответ трижды сказал ей, что жить с ней тогда не будет и разводится. И что по мусульманским законом такое заклинание равносильно разводу. Ответ москвички не заставил себя ждать - она схватила со стола нож и вонзила его супругу пару раз.

Как приводится в публикации, беднягу сразу же госпитализировала скорая. А в больнице он заявил полицейским, что не собирается пис ать заявление на жену, передумал заводить вторую супругу и вообще не имеет с своей благоверной никаких претензий.

В настоящее время выясняются все подробности произошедшего, а также проводится правовая квалификация инцидента правоохранителями.