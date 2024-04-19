Молодая нижегородка расправилась с приемной матерью ради побега

В нижегородском селе Елховка девушка убила свою приемную мать гантелей, так как хотела сбежать из-под ее опеки. Подробности этой пугающей истории публикует RT .

Биологическая мать девушки Ксении получила срок за убийство. Спустя 14 лет она вышла и стала зазывать к себе родную дочь. 17-летняя согласилась, но приемная мать ее не отпускала. На этом фоне происходили конфликты, а один из них, вероятно, надоумил девушку пойти на преступление.

Соседка жертвы рассказала, что женщина и ее приемная дочь пропали и долго не отвечали на звонки и стук в окно. Тогда она забила тревогу. Полиция нашла тело женщины в квартире 14 апреля, а вот молодую Ксению в квартире не обнаружили.

«Лена не отпускала девочку, и якобы из-за этого она забила гантелью приемную мать», — рассказала RT соседка.

Сама Ксения после задержания рассказала, что почти не помнит свою жизнь до приюта. В памяти отложились воспоминания о том, что она сидит на холодном полу, мерзнет и ее одолевает голод. По словам знакомых, девушка не имела друзей, со временем поступила в Арзамасский медицинский колледж. Жила Ксения у родственников приемной матери, а к ней приезжала на выходные.

Предполагаемую молодую убийцу отправили под арест.

Ранее сообщалось, что бывший курсант МЧС Евгений Анисифоров получил приговор за убийство и изнасилование 16-летней девушки в Железногорске.