Молодая россиянка потеряла сознание и упала на рельсы в метро

В Нижнем Новгороде утром произошел инцидент на станции метрополитена, передает ИА «Время Н» . Молодая девушка потеряла сознание и упала на рельсы прямо во время ожидания поезда. Очевидцы немедленно вызвали помощь, пострадавшую госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Как сообщили в станции скорой медицинской помощи, сигнал от диспетчера поступил ранним утром. На одной из станций метро молодая пассажирка внезапно потеряла сознание и рухнула на пути.

По словам очевидцев, происшествие случилось в считаные секунды — девушка находилась на платформе, когда резко почувствовала недомогание и упала с края платформы на рельсовое полотно. Находившиеся рядом люди оперативно вызвали спасателей и медиков.

Прибывшая бригада скорой помощи извлекла пострадавшую с путей и после оказания первой помощи приняла решение о госпитализации. Девушку доставили в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко. В медицинском учреждении диагностировали травмы средней степени тяжести. Ее состояние оценивается как стабильное, врачи оказывают необходимую помощь.

В настоящий момент обстоятельства случившегося выясняются. По предварительной версии, причиной падения стала внезапная потеря сознания — возможно, из-за духоты в подземном переходе или резкого скачка давления.