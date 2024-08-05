Молодая семья из Лыткарино переехала в собственную квартиру по госпрограмме «Жилище»

Алина Лапицкая и двое ее детей смогли переехать из съемного жилья в собственную квартиру благодаря тому, что приняли участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках государственной программы региона «Жилище». Об этом заявили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Сейчас у Алины двое детей — Артем 13 лет и годовалая Полина. По ее словам, с рождением дочки в семье стало на одну футбольную болельщицу больше.

«Артем любит спорт. Серьезно увлекается футболом. Он вратарь, играет за городскую команду. Конечно, я всегда стараюсь поддержать его, хожу на турниры. Скоро подрастет Полина, будем ходить вместе», — рассказывает она.

Лапицкие жили в съемной квартире. Узнав из интернета о возможности получить субсидию, Алина решила принять участие в региональной жилищной программе. Им удалось взять «двушку» в хорошем добротном доме. Остались в том же районе, где снимали, чтобы сыну не пришлось менять школу.