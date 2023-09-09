Молодежь активно подключилась к наблюдению за выборами

Около двух тысяч представителей молодежи участвуют в наблюдении за ходом выборов в Подмосковье. Об этом заявила председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

«Около тысячи из них мы подготовили в рамках проекта «Подмосковье – это мы», - уточнила депутат.

Она подчеркнула, что это активные люди, которые интересуются тем, как устроен процесс голосования, как работают участки и так далее.

Иногда молодые избиратели подходят к голосованию творчески – Линара Самединова напомнила, что некоторые даже приходят на участки в кокошниках.

По словам парламентария, было бы полезно сформировать у молодежи привычку голосовать дистанционно. Это может стать такой же традицией, как и голосование на участках с музыкой и угощениями, в праздничной атмосфере, у старшего поколения.