Молодежь Егорьевска пригласили стать наблюдателями на выборах на форуме «Подмосковье — это мы»

Глава Егорьевска Дмитрий Викулов сообщил, что молодые люди городского округа побывали на образовательном форуме «Подмосковье — это мы».

Встреча прошла в Красногорске 21 июля. Там собрались около тысячи ребят со всей Московской области.

«Егорьевцам рассказали о достижениях региона за последние десять лет, о позитивных переменах, которые случились в Подмосковье, о реализованных госпрограммах и нацпроектах. Затронули и молодежные инициативы», - написал на своей странице в Telegram Дмитрий Викулов.

Во втором блоке мероприятий парням и девушкам рассказали о самом региональном проекте, добавил глава городского округа. Также ребятам предложили поучаствовать в будущих выборах губернатора Московской области, которые пройдут уже в сентябре. Во время трехдневного голосования молодые люди смогут стать наблюдателями.

«И много другое удалось ребятам узнать и попробовать. Отмечу, что молодые жители Егорьевска также поучаствовали в попытке установить мировой и российский рекорд. На форум привезли трехметровую матрешку, которую расписали вручную в стиле НХП», - пояснил глава Егорьевска.

Этот результат зафиксировала комиссия. И теперь нужно немного подождать, когда она объявит о рекорде, подытожил Дмитрий Викулов.