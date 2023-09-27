Молодежь из Подмосковья может принять участие в Международной цифровой олимпиаде «Волга-IT’2023»

Школьники и студенты из Подмосковья в возрасте от 16 до 23 лет могут принять участие в Международной цифровой олимпиаде «Волга-IT’2023». Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

В ведомстве уточнили, что соревнования пройдут в пяти дисциплинах: 1С программирование; Web-дизайн; Телекоммуникации и информационная безопасность; Backend-разработка: Web API; Искусственный интеллект и анализ данных. Пройти регистрацию для участия можно здесь. После регистрации нужно будет пройти квалификационный тест.

Отметим, что олимпиада пройдет в три этапа: квалификационный (онлайн-тестирование); полуфинальный, который будет состоять из практического домашнего задания и финальный — очный. Он пройдет в городе Ульяновске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.

*Возрастное ограничение 16+