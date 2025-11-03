Молодежь из Подольска представила город на фестивале в Честь дня народного единства

На подмосковный фестиваль в честь Дня народного единства приехало 30 активных молодых людей из Подольска. Мероприятие, организованное Министерством информации и молодежной политики Московской области, стало отличной площадкой для обмена опытом и знакомства с культурным наследием народов России.

Гостям предложили выставки, посвященные теме национальной идентичности, где можно было увидеть фотозоны с традиционными жилищами, предметами быта и народными костюмами, а также попробовать разнообразные национальные угощения. Одной из ярких частей мероприятия стали выставки, посвященные героям и их подвигам, включая патриотическую экспозицию «Женщины Героев» и фотовыставку «Мой папа герой».

Фестиваль также включал художественную выставку, приуроченную к 80-летию Великой Победы, организованную в рамках Года Защитника Отечества. Завершающим аккордом праздника стал творческий вечер певицы ЮТЫ, который поддержал праздничное настроение и сплотил всех участников. Традиции, культура и патриотизм стали основными темами этого замечательного события.

