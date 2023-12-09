Молодежь из Шатуры пообщалась с бойцом СВО

Накануне Дня Героев Отечества ребята из Комплексного молодпежного центра Шатуры получили уникальную возможность пообщаться с героем современности. Николай ненамного их старше, а уже имеет медаль «За спасение погибавших» 3 степени и орден «За заслуги перед Отечеством» 4 степени.

В настоящее время Николай является командиром группы сбора и эвакуации раненых. На его счету почти пятьсот спасенных жизней. Сам за это время был дважды ранен.

С молодежью поговорили о многом: о солдатском быте, о том, как тяжело выносить раненых с поля боя, о том, что медики под особым прицелом со стороны противника. А еще, ребята поинтересовалась, насколько нужна та помощь, которую они оказывают бойцам.

«Мы плетем маскировочные сети, делаем блиндажные свечи, сухой душ. Николай рассказал, что их боевой КАМАЗ как раз спасают такие маскировочные сети, которые делаем мы. Благодаря такой защите, которую может сделать любой школьник, пенсионер, мы чувствуем себя сопричастными», — рассказал директор Комплексного молодежного центра городского округа Шатура Руслан Губанов.

А еще боец рассказал ребятам, как дороги солдатам письма и весточки из дома, пусть даже написанные незнакомым человеком.