Брат Даниловой, живущий на Украине, отреагировал на ее уход

Во вторник, 8 сентября, в одном из хосписов Санкт-Петербурга скончалась заслуженная артистка России Наталья Данилова, ей было 70 лет. О смерти актрисы стало известно 16 сентября.

На смерть артистки отреагировал ее единокровный брат — украинский автогонщик и телеведущий Алексей Мочанов, пишет Super. Мужчина сообщил, что сестра была старше его на 14 лет, а 25 сентября актрисе исполнился бы 71 год.

«Навсегда осталось 70. Полных эмоциями, переживаниями, ролями и судьбами, включая свою собственную судьбу», — написал Алексей.

Брат актрисы признался, что они с сестрой виделись нечасто, но он неоднократно пересматривал фильмы с ее участием, в том числе «Отцы и дети», «Овод», «Тайна „Черных дроздов“» и «Место встречи изменить нельзя». По словам Мочанова, он часто ездил из Киева в Санкт-Петербург, чтобы попасть на выступления сестры.

Отец Натальи Даниловой — Юрий Мочанов — был известным археологом и доктором исторических наук, он скончался в 2020 году в Киеве.

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