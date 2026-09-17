В Подмосковье с помощью искусственного интеллекта выявили и устранили более 80 тыс. дефектов покрытия на дорогах

«С начала года на региональных дорогах Подмосковья специалисты Мосавтодора устранили 82 тыс. дефектов покрытия, выявленные с помощью ИИ, при этом с начала летнего периода ликвидировали 50 тыс. Отмечу, что благодаря работе ИИ обследование дорожной сети происходит в 4 раза быстрее, чем в ручном режиме — это позволяет оперативно выявлять проблемные участки и планировать на них работы», — отметил глава министерства Марат Сибатулин.