В Подмосковье с помощью искусственного интеллекта выявили и устранили более 80 тыс. дефектов покрытия на дорогах
Свыше 80 тыс. дефектов дорожного покрытия устранили в Подмосковье с помощью ИИ
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
В Подмосковье с помощью искусственного интеллекта с начала 2026 года выявили и устранили более 80 тыс. дефектов покрытия на дорогах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С помощью техники, оснащенной ИИ, специалисты выявляют дефекты покрытия для устранения.
«С начала года на региональных дорогах Подмосковья специалисты Мосавтодора устранили 82 тыс. дефектов покрытия, выявленные с помощью ИИ, при этом с начала летнего периода ликвидировали 50 тыс. Отмечу, что благодаря работе ИИ обследование дорожной сети происходит в 4 раза быстрее, чем в ручном режиме — это позволяет оперативно выявлять проблемные участки и планировать на них работы», — отметил глава министерства Марат Сибатулин.
Нейросети также учатся выявлять поврежденные знаки и разметку, мусор на дорогах, несанкционированную рекламу, неработающее освещение и дефекты на остановках.
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