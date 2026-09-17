В Московской области стартует осенне-зимняя сессия сдачи нормативов ТехноГТО

В Подмосковье стартует осенне-зимняя сессия сдачи на золотые значки очных нормативов технологической грамотности ТехноГТО, который является частью Национальной технологической олимпиады (НТО) и реализуется Кружковым движением НТИ совместно с Президентской платформой «Россия — страна возможностей».

В регионе очные нормативы смогут принимать площадки ТехноГТО на базе следующих учреждений: детский технопарк «Кванториум» в Балашихе; СОШ №4 в Орехово-Зуево; Центр дополнительного образования для детей в Электростали; Новая Черноголовская школа в Черноголовке; «Физтех-лицей» имени П.Л. Капицы в Долгопрудном; СОШ №9 в Чехове; учебно-производственный центр «УНИТЕХ» в Химках; Песковская СОШ в Коломне.

Участники сдадут нормативы «Принятие решений на основе данных», «Фактчекинг», «Электроника дома», «Цифровое моделирование и производство», «Искусственный интеллект», «Цифровая навигация» и др.

Для допуска к очному этапу участникам необходимо на сайте technogto.kruzhok.org успешно сдать не менее пяти онлайн-нормативов из 13 существующих. После этого в личном кабинете откроется запись на очную сдачу. Золотой значок присуждается за два успешно пройденных очных норматива по любым направлениям.

На сегодняшний день участники ТехноГТО сдали уже более 170 тыс. нормативов в онлайн-формате. В Московской области золотые значки ТехноГТО заработали уже 10 участников.

Комплекс ТехноГТО является частью Национальной технологической олимпиады (НТО) и реализуется Кружковым движением НТИ совместно с Президентской платформой «Россия – страна возможностей» в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Движения Первых и НИУ ВШЭ.