Онлайн-помощник «Добробот» за год обработал почти 61 тыс. обращений от жителей Подмосковья

«Земельные отношения традиционно считаются одной из самых сложных сфер. Больше всего «Добробот» востребован при оформлении участков без торгов, получении справок об отсутствии долгов по аренде и согласовании сделок. Мы видим, что люди стали совершать меньше ошибок при подаче документов, а значит, сроки оказания услуг сокращаются в разы», — отметил глава министерства Алексей Натаров.