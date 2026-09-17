Онлайн-помощник «Добробот» за год обработал почти 61 тыс. обращений от жителей Подмосковья
Почти 61 тыс. жителей Подмосковья воспользовались «Доброботом» за год
Фото: [REGIONS/Илья Попов]
Интеллектуальный онлайн-помощник «Добробот» с августа 2025 года обработал почти 61 тыс. обращений от жителей Подмосковья по вопросам земельного законодательства. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Пользователю достаточно описать свою ситуацию простыми словами, после чего система задает уточняющие вопросы. Затем алгоритм автоматически перенаправляет гражданина на конкретную электронную форму заявления.
«Земельные отношения традиционно считаются одной из самых сложных сфер. Больше всего «Добробот» востребован при оформлении участков без торгов, получении справок об отсутствии долгов по аренде и согласовании сделок. Мы видим, что люди стали совершать меньше ошибок при подаче документов, а значит, сроки оказания услуг сокращаются в разы», — отметил глава министерства Алексей Натаров.
Активное внедрение цифровых технологий во все сферы жизни соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности цифровых технологий в работе МФЦ Подмосковья.