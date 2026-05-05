Молодежь назвала пожилых коллег менее обучаемыми и адаптируемыми

Международная группа исследователей из Университета Квинсленда вскрыла неприятный феномен, отравляющий атмосферу в разновозрастных коллективах. Оказалось, что молодые работники склонны заведомо занижать профессиональные способности старших коллег, считая их менее обучаемыми, менее гибкими и в целом менее компетентными. Результаты этой работы опубликовал журнал Human Relations.

Поводом для исследования стал современный тренд: на схожих позициях все чаще трудятся люди с колоссальной разницей в возрасте. У молодежи это нередко вызывает недоумение, переходящее в предубеждение — почему их более взрослые коллеги не двигаются вверх по карьерной лестнице, а сидят на тех же должностях.

Ученые провели двухэтапный анализ. Сначала они опросили 199 сотрудников консалтинговых и IT-компаний Тайваня, выясняя, насколько сильно младшее поколение доверяет старшему. Затем последовал онлайн-эксперимент с участием 177 австралийцев в возрасте от 22 лет. По легенде, 55-летний инженер блестяще справлялся с аварийной производственной задачей. Однако, когда испытуемых попросили оценить его действия, молодые участники выдали ощутимо более низкий балл, нежели их ровесники старшего возраста.

Таким образом, стереотип сработал против фактов: даже при наглядной демонстрации профессионализма зрелый специалист получил меньше кредита доверия.

Авторы исследования подчеркивают, что пожилые сотрудники способны самостоятельно сломать этот шаблон, если будут открыто и четко артикулировать свою квалификацию. Однако часть ответственности лежит и на менеджменте.

По словам Чада Чиу из бизнес-школы Университета Квинсленда, полученные данные могут стать опорой для возрастных специалистов, намеренных удержаться в профессии, а также для руководителей, которые действительно хотят управлять инклюзивными и разновозрастными командами, а не просто имитировать толерантность.