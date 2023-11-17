Молодежь Подмосковья приглашают к участию в конкурсе «Лидеры села»

Молодежь Подмосковья приглашают к участию во Всероссийском конкурсе молодых управленцев «Лидеры села». Его проводит Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи» в партнерстве со Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления.

Конкурс является одним из центральных мероприятий программы «Кадры для села», которая реализуется Российским союзом сельской молодежи и Росмолодежью в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» нацпроекта «Образование».

Цель конкурса — выявление перспективных управленцев и лидеров общественного мнения на селе.

В конкурсе приняли участие более 14 тысяч человек из 89 регионов РФ в возрасте от 18 до 35 лет. Финал прошел 5-7 ноября на базе Мастерской управления «Сенеж». Он собрал 150 лучших участников по итогам двух этапов дистанционного конкурсного отбора.

На сайте лидерысела.рф оставлен открытым доступ для регистрации и прохождения испытаний первого этапа с возможностью выгрузки именного сертификата и участия в розыгрыше призов. Молодежь Подмосковья приглашается к регистрации до 30 ноября.