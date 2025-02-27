Молодежь Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе «Архитектура дипломатии»

Молодежи Подмосковья предложили принять участие в Открытом творческом конкурсе «Архитектура дипломатии» в международном формате. Мероприятие организует ГлавУпДК при МИД России.

В этом году конкурс впервые пройдет в международном формате. К участию приглашаются юные и молодые художники от 12 до 35 лет со всего мира: профессиональные художники и любители, студенты, учащиеся колледжей, творческих курсов и школ.

Тема конкурса этого года — «Дипломатия сквозь века». Участникам предстоит средствами живописи представить собственное видение дипломатической службы, деятельности внешнеполитических ведомств, результаты деятельности и успехи дипломатов разных стран.

Подать заявку можно до 12 мая. Победителей определят в двух номинациях: «Юные художники» и «Молодые художники». Победителей ждут призы и денежное вознаграждение.

Подробная информация о конкурсе доступна на сайте проекта.